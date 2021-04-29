Путин назвал Францию одним из ключевых экономических партнеров России

Глава государства провел встречу с представителями деловых кругов Франции в режиме видеоконференции

Россия совместно с Францией построит на Сахалине завод по производству водородного топлива. Об этом в четверг сообщил Владимир Путин, открывая встречу с представителями деловых кругов Пятой республики.

Беседа проходила в режиме видеоконференции. Ее участники обсудили актуальные вопросы и перспективы сотрудничества. Владимир Путин подчеркнул - Франция была и остается одним из ключевых экономических партнеров нашей страны, занимая шестое место по объему накопленных прямых инвестиций и пятое - по товарообороту.

И, несмотря на сложности экономической конъюнктуры, активность бизнеса не снижается. И Россия и впредь будет оказывать содействие развитию партнёрских связей, подчеркнул президент.

"В самых разных отраслях действует более 500 компаний с французским участием, особенно масштабно - в топливно-энергетическом комплексе, автомобилестроении и в пищевой промышленности. При участии компаний реализуются знаковые совместные проекты - строительство заводов по производству сжиженного газа, прокладка "Северного потока-2". Мы знаем, что вокруг него много политических спекуляций, но это чисто экономический проект, не имеющий общего с политической конъюнктурой сегодняшнего дня", - отметил Путин.

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