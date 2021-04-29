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Стали известны сроки открытия купального сезона на Черноморском побережье

13:35
  • четверг
  • 29 апреля 2021

Вода прогреется до 22 градусов

Купальный сезон на Черноморском побережье открывается, когда вода прогреется до 22 градусов. Такую температуру считают оптимальной специалисты. В этом году таких показателей можно ожидать не раньше второй половины июня, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Купальный сезон официально открылся в Подмосковье

"22 градуса прогнозируется на Черноморском побережье не раньше второй половины июня", - сообщил Вильфанд.

Метеоролог также предупредил жителей Москвы о возможном снегопаде в мае. По словам Вильфанда, такое явление нельзя назвать необычным – вероятность майского снегопада оценивается в 40-45%. Однако снежный покров быстро растает, приводит комментарий специалиста ТАСС.

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