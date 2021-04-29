Стали известны сроки открытия купального сезона на Черноморском побережье

Вода прогреется до 22 градусов
Купальный сезон на Черноморском побережье открывается, когда вода прогреется до 22 градусов. Такую температуру считают оптимальной специалисты. В этом году таких показателей можно ожидать не раньше второй половины июня, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"22 градуса прогнозируется на Черноморском побережье не раньше второй половины июня", - сообщил Вильфанд.
Метеоролог также предупредил жителей Москвы о возможном снегопаде в мае. По словам Вильфанда, такое явление нельзя назвать необычным – вероятность майского снегопада оценивается в 40-45%. Однако снежный покров быстро растает, приводит комментарий специалиста ТАСС.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram