Ректор РХТУ Мажуга: Только наука спасет мир от грядущих вызовов

России следует наращивать наработки
Наука в постковидном мире обрела ключевой статус и от ее дальнейшего развития будет зависеть положение России в международной политике. Такое мнение выразил ректор РХТУ Александр Мажуга.
По его словам. во время пандемии коронавируса Россия смогла ответить на самый главный вызов: первой создать эффективную вакцину.
"Мы должны понимать, что это стало возможным благодаря многолетним фундаментальным исследованиям. Это серьезный успех, но впереди мир ждут другие, не менее опасные вызовы", - сказал Мажуга, добавив, что России следует наращивать наработки и проводить фундаментальные исследования.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram