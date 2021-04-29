Ректор РХТУ Мажуга: Только наука спасет мир от грядущих вызовов

России следует наращивать наработки

Наука в постковидном мире обрела ключевой статус и от ее дальнейшего развития будет зависеть положение России в международной политике. Такое мнение выразил ректор РХТУ Александр Мажуга.

По его словам. во время пандемии коронавируса Россия смогла ответить на самый главный вызов: первой создать эффективную вакцину.

"Мы должны понимать, что это стало возможным благодаря многолетним фундаментальным исследованиям. Это серьезный успех, но впереди мир ждут другие, не менее опасные вызовы", - сказал Мажуга, добавив, что России следует наращивать наработки и проводить фундаментальные исследования.

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