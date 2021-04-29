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Пасхальные куличи освятят в Москве с соблюдением социальной дистанции

13:52
  • четверг
  • 29 апреля 2021

Требования Роспотребнадзора будут соблюдены и на богослужениях

Традиционное благословение куличей, яиц и пасх в московских храмах состоится. Однако при этом, в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, будет соблюдаться социальная дистанция и другие меры безопасности, сообщил руководитель столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков.
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"Благословение пасх, куличей и яиц традиционно состоится, но с соблюдением всех антикоронавирусных требований: соцдистанция, маски, перчатки и т. д. Будет уделено внимание постановке столов, чтобы не было скоплений людей", - сказал глава департамента.

Сучков также отметил, что в храмах не будут ждать, пока соберется большое количество верующих, чтобы начать освящение – во избежание очередей. Пасхальные богослужения также состоятся с соблюдением требований Роспотребнадзора по профилактике распространения коронавирусной инфекции, передает ТАСС.

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