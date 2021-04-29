В столичном метро установлен рекорд по числу оплаты поездок банковскими картами

Москвичи оценили возможность бесконтактной оплаты проезда

В московском метро установили рекорд по числу оплаты поездок банковскими картами. В прошлом месяце москвичи и гости столицы оплатили проезд таким образом свыше 9,2 миллиона раз.

"В марте 2021 года на турникетах метро пассажиры оплатили проезд банковскими картами 9,28 млн раз. Для сравнения: в марте 2020 года бесконтактным платежом на турникетах пассажиры воспользовались 4,98 млн раз - почти в два раза меньше", - сообщили на официальном сайте мэра города.

Всего в первом квартале текущего года на турникетах проезд оплатили 22,4 миллиона раз. Это на 39% больше, чем за аналогичный период прошлого года – тогда при помощи банковских карт пассажиры прошли через турникеты в метро 16,09 миллионов раз.

Руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов отметил, что увеличение числа бесконтактных оплат сейчас особенно актуально. Москва на сегодняшний день является одним из немногих городов в мире, который предлагает такое количество бесконтактных способов оплаты проезда на общественном транспорте.

"Нам приятно наблюдать, что изменения билетной системы находят у вас позитивный отклик и становятся важной частью ваших ежедневных поездок", - подчеркнул Ликсутов.

В Москве пассажиры могут оплатить проезд банковскими картами "Мир", MasterCard, Visa или с помощью платежных сервисов UnionPay, MirPay, Samsung Pay, Apple Pay, Google Pay, Huawei Pay, Alipay. Впервые дополнительное оборудование для оплаты проезда банковскими картами на турникете было установлено в сентябре 2015 года на станции метро "Котельники". С тех пор турникеты для бесконтактной оплаты проезда появились на всех станциях. Сейчас в метро их 893 - минимум по два турникета на каждой станции. В метро также работают 1 тыс. 650 аппаратов по продаже билетов и 150 терминалов, принимающих безналичный расчет. Владельцы "Тройки"‎ могут покупать билеты и полноценно управлять транспортной картой‎ дистанционно без обращения в кассы с помощью приложения "Метро Москвы".

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