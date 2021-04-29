С 1 мая вертолеты МАЦ начнут мониторинг пожароопасной обстановки в Москве

Это важная профилактическая мера

Вертолеты Московского авиационного центра с 1 мая начнут мониторинг пожароопасной обстановки в столице и соседних областях. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. По его словам, проведение разведки с воздуха - важная профилактическая мера.

"Она позволяет выявить очаги возгорания на ранней стадии и оперативно провести мероприятия для их локализации и последующей ликвидации. В связи с риском возникновения природных пожаров вертолеты будут совершать облеты ежедневно до конца сентября", - сказал Бирюков.

В случае обнаружения очагов возгорания пилоты докладывают информацию на пульт оперативных служб города, пояснил он. После этого к месту пожара немедленно направляются пожарно-спасательные подразделения. Кроме того, сами вертолеты оборудованы водосливным устройством на 5 тонн воды.

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