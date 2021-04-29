ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

С 1 мая вертолеты МАЦ начнут мониторинг пожароопасной обстановки в Москве

14:06
  • четверг
  • 29 апреля 2021

Это важная профилактическая мера

Вертолеты Московского авиационного центра с 1 мая начнут мониторинг пожароопасной обстановки в столице и соседних областях. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. По его словам, проведение разведки с воздуха - важная профилактическая мера.

"Она позволяет выявить очаги возгорания на ранней стадии и оперативно провести мероприятия для их локализации и последующей ликвидации. В связи с риском возникновения природных пожаров вертолеты будут совершать облеты ежедневно до конца сентября", -  сказал Бирюков.

В случае обнаружения очагов возгорания пилоты докладывают информацию на пульт оперативных служб города, пояснил он. После этого к месту пожара немедленно направляются пожарно-спасательные подразделения. Кроме того, сами вертолеты оборудованы водосливным устройством на 5 тонн воды.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Вертолет "Московского авиационного центра"
Вертолет "Московского авиационного центра"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.