Вильфанд призвал москвичей не удивляться снегу в мае

Синоптик заверил, что это в порядке вещей

Роман Вильфанд заявил, что снег в Москве и Подмосковье в мае – это вполне обычное явление. По словам научного руководителя Гидрометцентра, такое случается в 40-45% случаев.

Синоптик подчеркнул, что если осадки в виде снега – это не удивительно, то установление снежного покрова в конце весны – событие невероятно редкое, передает РИА Новости.

Вильфанд также напомнил, что несколько лет назад в Москве лежал снег с 7 по 11 мая.

Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается в столице на майские праздники.

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