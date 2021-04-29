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Вильфанд призвал москвичей не удивляться снегу в мае

14:51
  • четверг
  • 29 апреля 2021

Синоптик заверил, что это в порядке вещей

Роман Вильфанд заявил, что снег в Москве и Подмосковье в мае – это вполне обычное явление. По словам научного руководителя Гидрометцентра, такое случается в 40-45% случаев.
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Синоптик подчеркнул, что если осадки в виде снега – это не удивительно, то установление снежного покрова в конце весны – событие невероятно редкое, передает РИА Новости.

Вильфанд также напомнил, что несколько лет назад в Москве лежал снег с 7 по 11 мая.

Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается в столице на майские праздники.

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