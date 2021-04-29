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Песков спрогнозировал сроки отказа стран от доллара США

14:27
  • четверг
  • 29 апреля 2021

Американская валюта утратит свою роль

Сомнения в стабильности американской валюты станут поводом для многих стран отказаться от доллара США в своих торговых операциях, считает Дмитрий Песков. Россия уже пошла этим путем, отметил пресс-секретарь президента России.
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"Доля доллара в торговых операциях России сокращается из года в год, и так будет во всем мире, как только люди засомневаются в его стабильности и в стабильности страны-эмитента доллара. Люди начнут уходить", - сказал Песков в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.

Представитель Кремля также отметил двойственную позицию США в отношениях с Россией. По словам Пескова, это не позволяет партнерам Америки или ее оппонентам делать какие-либо выводы об истинных намерениях Вашингтона.

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