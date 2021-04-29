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В Кремле ответили на вопрос о продлении нерабочих дней после 10 мая

14:36
  • четверг
  • 29 апреля 2021

Ранее президент подписал указ о длинных майских выходных

В ходе брифинга с журналистами пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову задали вопрос, в курсе ли он инициативы продления нерабочих дней после майских праздников.
Путин подписал указ о длинных выходных на майские праздники

"Мне неизвестно об этом", - приводит ответ кремлевского спикера ТАСС.

В конце прошлой недели Владимир Путин подписал указ, согласно которому нерабочими в стране будут все дни с 1 по 10 мая. Данные меры, сказано в документе, приняты для укрепления здоровья граждан - в частности, "в целях сохранения тенденции сокращения распространения новой коронавирусной инфекции".

Школам рекомендовали в указанный период уйти на каникулы, вузам же разрешили перейти с 4 по 7 мая на дистанционный формат.

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