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Любовь Успенская намерена судиться с мужем за загородный особняк

15:05
  • четверг
  • 29 апреля 2021

Супруги находятся в стадии развода

Певица Любовь Успенская, которая сейчас находится в стадии развода, намерена через суд решать вопросы о разделе имущества с бывшим мужем, бизнесменом Александром Плаксиным.

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Знакомые исполнительницы рассказали, что Плаксин хочет забрать себе загородный особняк, который они с Успенской приобрели в браке. Певицу очень возмутили планы экс-супруга, решать вопрос она намерена при помощи адвоката, передает "Собеседник".

"Александр претендует в первую очередь на загородный дом Успенской. По закону он имеет право на половину особняка, который оценивается в сотни миллионов рублей", - сообщил инсайдер.

Решение о разводе Успенская приняла после конфликта с дочерью Татьяной. Артистка решила, что именно супруг стал причиной появления у девушки ряда пагубных привычек.

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