На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка

Есть пострадавшие

В четверг на границе Киргизии и Таджикистана имело место вооруженное столкновение между военнослужащими двух стран, пишет ТАСС со ссылкой на Пограничную службу киргизского Государственного комитета национальной безопасности.

Инцидент произошел в местности Головной Баткенского района Баткенской области. Киргизия считает, что таджикская сторона намеренно спровоцировала конфликт и продолжает обострять обстановку.

В МЧС Киргизии сообщили, что в ходе конфликта пострадали более 20 человек, двое раненых - в тяжелом состоянии. Гражданские лица эвакуированы.

Водораспределительный пункт "Головной" своей территорией считают и Таджикистан, и Киргизия. Протяженность границы стран составляет около 980 километров, на ней до сих пор располагаются десятки спорных участков, оформившихся после распада СССР.

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