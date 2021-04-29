Новая платформа на станции "Апрелевка" готовится к открытию

В будущем станция войдет в четвертую линию Московских центральных диаметров

Станция "Апрелевка" на Киевском направлении готовится к открытию после масштабной реконструкции. Теперь это будет не просто платформа, а современный мини-вокзал.

Шаг за шагом новая станция обретает уже привычные для пассажиров черты платформы Московских диаметров. Киевское направление самого протяжённого маршрута – МЦД-4 - сейчас активно развивается.

Станция "Апрелевка" - конечная на четвёртом диаметре. Она будет выполнена в едином городском стандарте. Среда полностью безбарьерная. Для подъёма в переход и спуска на платформу будут работать лифты и эскалаторы. На полу появится специальная сигнальная плитка для людей с ослабленным зрением. Информация о прибытии поездов будет обозначена на электронных табло. И так - на каждой из 12 станций киевского направления МЦД-4, к которым строятся отдельные пути.

От Киевского вокзала до "Апрелевки" проложат почти 40 километров новых путей. Это станет своеобразной выделенной полосой для поездов четвёртого диаметра. Всего же на маршруте длиной в 86 километров, который дойдет до города Железнодорожный, возведут 38 станций, с 18 из которых можно будут пересесть на метро и МЦК.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

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