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В Кремле оценили прогресс в подготовке встречи Путина с Зеленским

15:03
  • четверг
  • 29 апреля 2021

Президент России готов к переговорам

Прогресс в подготовке встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского оценил пресс-секретарь российского лидера. По словам Дмитрия Пескова, продвинуться в этом процессе пока не удалось.
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"Наш замруководителя администрации, мой коллега Дмитрий Козак находится в постоянном контакте с администрацией президента Украины. Из офиса президента Украины никакой конкретики не поступало", - сообщил в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.

По словам Пескова, пока непонятно, как Киев будет дальше формулировать предложения и приглашения. Что же касается президента России, то Путин готов обсуждать двусторонние отношения, подчеркнул представитель Кремля.

Владимир Путин 22 апреля, комментируя предложение Зеленского о личной встрече, отметил, что проблемы Донбасса украинский лидер должен обсуждать с руководителями ДНР и ЛНР. В то же время, российский президент готов принять Зеленского в Москве и обсудить двусторонние отношения.

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