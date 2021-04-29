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Песков дал совет администрации Байдена

15:26
  • четверг
  • 29 апреля 2021

Вашингтону следует следить за формулировками

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире "Первого канала" ответил на вопрос, какой совет он бы дал администрации главы Белого дома Джо Байдена.

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"Наверное, избегать частого употребления "но". Вот эта фраза - хотим саммит, но Россия заплатит за всё. Вот это "но" надо на какое-то время прекратить", - заметил кремлевский спикер.

13 апреля Владимир Путин и Джо Байден провели телефонный разговор. Американский президент предложил российскому коллеге встретиться лично в третьей стране. Позднее Байден уточнил, что имел в виду саммит в Европе летом.

В настоящее время детали встречи прорабатываются. Точное время и место саммита пока не определено. При этом уже известно, что если встреча все же состоится, обсуждаться на ней будут, в частности, Украина и кибербезопасность. Среди возможных площадок для саммита называют Австрию, Швейцарию и Финляндию.

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