С 30 апреля еще пять социальных госуслуг полностью перейдут в электронный вид

Назначение соцдоплаты к пенсии неработающим пенсионерам переведут онлайн
Власти Москвы переводят пять госуслуг в электронный вид. В частности, выплату на ребенка в возрасте от трех до семи лет и соцдоплату к пенсии неработающим пенсионерам теперь можно будет получить онлайн.
"Дистанционный формат является важным шагом цифровой трансформации, отвечающим современным потребностям жителей нашего города", - прокомментировала изменения Ольга Грачева, первый заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.
Как сообщает официальный сайт мэра и правительства Москвы, следующие услуги переведут в онлайн-формат с 30 апреля:
- назначение региональной социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам;
- предоставление ежемесячной городской денежной выплаты ветеранам труда и ветеранам военной службы;
- предоставление ежемесячной денежной компенсации на оплату услуг местной телефонной связи ветеранам труда, ветеранам военной службы, а также одиноким пенсионерам;
- назначение ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно;
- предоставление мер социальной поддержки в денежном выражении или в виде социальных услуг.