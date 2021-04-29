С 30 апреля еще пять социальных госуслуг полностью перейдут в электронный вид

Назначение соцдоплаты к пенсии неработающим пенсионерам переведут онлайн

Власти Москвы переводят пять госуслуг в электронный вид. В частности, выплату на ребенка в возрасте от трех до семи лет и соцдоплату к пенсии неработающим пенсионерам теперь можно будет получить онлайн.

"Дистанционный формат является важным шагом цифровой трансформации, отвечающим современным потребностям жителей нашего города", - прокомментировала изменения Ольга Грачева, первый заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.

Как сообщает официальный сайт мэра и правительства Москвы, следующие услуги переведут в онлайн-формат с 30 апреля:

назначение региональной социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам;

предоставление ежемесячной городской денежной выплаты ветеранам труда и ветеранам военной службы;

предоставление ежемесячной денежной компенсации на оплату услуг местной телефонной связи ветеранам труда, ветеранам военной службы, а также одиноким пенсионерам;

назначение ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно;

предоставление мер социальной поддержки в денежном выражении или в виде социальных услуг.

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