ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Депутат МГД Артемьев: Робот-сортировщик отходов увеличил объемы разделенного мусора на 15%

15:27
  • четверг
  • 29 апреля 2021

Он умеет различать больше 40 видов пластика

Робот для сортировки отходов, который сейчас тестируется в Москве, увеличил объемы разделенного мусора на 15%. Об этом сообщил депутат Мосгордумы Олег Артемьев.

"Искусственный интеллект Neuro Recycling помогает сортировать пластиковый мусор. Разные виды пластика имеют разный потенциал для переработки и поэтому важны как точность сортировки, так и ее скорость. Внедрение роботизированной системы уже позволило увеличить объемы отсортированного мусора на 15%", - сказал Артемьев.

По его словам, человек в ручном режиме может за минуту отсортировать 17-22 пластиковых предмета, тогда как скорость сортировки у робота уже достигла 25 предметов.

"Видеокамера робота распознает виды пластика, сравнивая с образцами фото, которые есть в памяти, и сортирует их. Если в начале испытаний он распознавал два вида пластика - обычные бутылки и тару от бытовой химии, то теперь различает уже 42 различные фракции", - отметил депутат.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Робот-сортировщик отходов
Робот-сортировщик отходов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.