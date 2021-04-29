Депутат МГД Артемьев: Робот-сортировщик отходов увеличил объемы разделенного мусора на 15%

Он умеет различать больше 40 видов пластика

Робот для сортировки отходов, который сейчас тестируется в Москве, увеличил объемы разделенного мусора на 15%. Об этом сообщил депутат Мосгордумы Олег Артемьев.

"Искусственный интеллект Neuro Recycling помогает сортировать пластиковый мусор. Разные виды пластика имеют разный потенциал для переработки и поэтому важны как точность сортировки, так и ее скорость. Внедрение роботизированной системы уже позволило увеличить объемы отсортированного мусора на 15%", - сказал Артемьев.

По его словам, человек в ручном режиме может за минуту отсортировать 17-22 пластиковых предмета, тогда как скорость сортировки у робота уже достигла 25 предметов.

"Видеокамера робота распознает виды пластика, сравнивая с образцами фото, которые есть в памяти, и сортирует их. Если в начале испытаний он распознавал два вида пластика - обычные бутылки и тару от бытовой химии, то теперь различает уже 42 различные фракции", - отметил депутат.

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