Фасады исторический зданий на Люсиновской улице отремонтируют

Домам, подлежащим реставрации, без малого 100 лет

Фасады исторический зданий на Люсиновской улице, входящих в ансамбль жилых домов для рабочих фабрики "Гознак", отремонтируют, сообщили на сайте мэра столицы.

"В 2021 году Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы запланировал обновление фасадов исторических зданий по адресам: Люсиновская улица, дом 64 и дом 66, корпус 1, входящих в ансамбль жилых домов для рабочих фабрики "Гознак". Работы пройдут в рамках региональной программы капитального ремонта", - сказано в сообщении.

Службы "Гознака" переместили из Петербурга в Москву в 1919 году, их разместили в районе Мытной и Люсиновской улиц. Параллельно с этим в столице появилась необходимость в строительстве жилых массивов для проживания сотрудников фабрики.

Квартал из двенадцати фабричных домов был построен в 1926–1927 годах по проекту архитекторов М. Певзнера, Н.А. Алексеева в духе советского авангарда. Он стал одним из первых районов массовой конструктивистской застройки 1920-х годов. Изначально все дома насчитывали всего по четыре этажа в каждом, но в 30-х годах прошлого века некоторые из них были дополнительно надстроены двумя этажами — реконструкцией руководил архитектор Н.М. Курочкин.

Одним из таких домов стал дом, расположенный по адресу: Люсиновская улица, дом 64. Его построили для рабочих фабрики "Гознак" в 1926 году по проекту архитекторов Н.М. Курочкина и Н.А. Алексеева, а в 1936 году надстроили до шести этажей. Потолки в здании достигают трех метров.

В ансамбль жилых домов для рабочих фабрики "Гознак" также входит дом по адресу: Люсиновская улица, дом 66, корпус 1, оставленный четырехэтажным. Квартал включен в список выявленных объектов культурного наследия.

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