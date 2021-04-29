ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Фасады исторический зданий на Люсиновской улице отремонтируют

15:26
  • четверг
  • 29 апреля 2021

Домам, подлежащим реставрации, без малого 100 лет

Фасады исторический зданий на Люсиновской улице, входящих в ансамбль жилых домов для рабочих фабрики "Гознак", отремонтируют, сообщили на сайте мэра столицы.
Двуглавый орел вернулся на Мостовую башню усадьбы Измайлово

"В 2021 году Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы запланировал обновление фасадов исторических зданий по адресам: Люсиновская улица, дом 64 и дом 66, корпус 1, входящих в ансамбль жилых домов для рабочих фабрики "Гознак". Работы пройдут в рамках региональной программы капитального ремонта", - сказано в сообщении.

Службы "Гознака" переместили из Петербурга в Москву в 1919 году, их разместили в районе Мытной и Люсиновской улиц. Параллельно с этим в столице появилась необходимость в строительстве жилых массивов для проживания сотрудников фабрики.

Квартал из двенадцати фабричных домов был построен в 1926–1927 годах по проекту архитекторов М. Певзнера, Н.А. Алексеева в духе советского авангарда. Он стал одним из первых районов массовой конструктивистской застройки 1920-х годов. Изначально все дома насчитывали всего по четыре этажа в каждом, но в 30-х годах прошлого века некоторые из них были дополнительно надстроены двумя этажами — реконструкцией руководил архитектор Н.М. Курочкин.

Одним из таких домов стал дом, расположенный по адресу: Люсиновская улица, дом 64. Его построили для рабочих фабрики "Гознак" в 1926 году по проекту архитекторов Н.М. Курочкина и Н.А. Алексеева, а в 1936 году надстроили до шести этажей. Потолки в здании достигают трех метров.

В ансамбль жилых домов для рабочих фабрики "Гознак" также входит дом по адресу: Люсиновская улица, дом 66, корпус 1, оставленный четырехэтажным. Квартал включен в список выявленных объектов культурного наследия.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Здания на Люсиновской улице
Здания на Люсиновской улице
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.