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Минпросвещения проверит школьные программы

15:19
  • четверг
  • 29 апреля 2021

Это касается в первую очередь учебников по истории

Во время старта акции "Диктант Победы" министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что ведомство приняло решение проверить образовательные программы по истории в школах.
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"Мы решили провести анализ программ, по которым работают в школах, в том числе по истории", - приводит слова главы Минпросвещения ТАСС.

Как уточнил Кравцов, проверка покажет, насколько полно представлены события Великой Отечественной войны в школьных программах. Искажения истории ведомство не допустит, заверил министр.

21 апреля во время выступления с посланием Федеральному собранию президент России Владимир Путин отметил, что иногда с удивлением читает в школьных учебниках о ключевых событиях Великой Отечественной войны - в частности, о Сталинградской битве.

Вскоре в Минпросвещения рассказали, что вызвавший недовольство главы государства учебник используется в колледжах. В ведомстве добавили, что уже подготовлен пакет поправок в закон "Об образовании", призванный усилить контроль за образовательными материалами.

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