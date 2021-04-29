В Архангельске произошло ДТП с двумя автобусами

Семь человек получили травмы

На перекрестке улицы Смольный Буян и проспекта Обводный канал в Архангельске столкнулись два автобуса, передает региональная диспетчерская служба 112.

Двигались "ПАЗ" 31 маршрута и "НЕФАЗ" маршрута № 133 в попутном направлении. В результате ДТП задеты оказались такси и еще один легковой автомобиль.

На месте работают экстренные службы, незначительные травмы получили семь человек, госпитализация никому из них не понадобилась.

Причины случившегося устанавливаются.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram