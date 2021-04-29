"Меньше светись": Кудрявцева дала совет Бузовой после расставания с Давой

Телеведущая высказалась о романе знаменитостей

Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала об эмоциональном состоянии певицы Ольги Бузовой после расставания с блогером Давидом Манукяном (Давой).

"Я видела Олю после их расставания, которая переживала дико. Она дико страдала. Оставьте мне розовые очки на глазах. Умоляю. Я верю, что Ольга переживала", - рассказала Кудрявцева в интервью.

В разговоре с Суреном Каграмановым телеведущая заявила, что верит в искренность романа знаменитостей, отметив при этом, что "у Давида, возможно, и было не совсем все по-настоящему".

Кудрявцева также раскрыла содержание ее личного разговора с Бузовой:

"Она меня спрашивала: "Почему так все время происходит?" Я дала ей совет. Меньше светись. Люби тихо дома. Я давно в шоу-бизнесе. Она любит Давида до сих пор. Она была влюблена в него. Возможно, я в розовых очках. Ну пусть так все останется".

В январе 2021 года Бузова объявила, что рассталась с Давой после почти двух лет отношений. Об их романе стали писать в августе 2019 года, когда Ольга представила клип на песню "Лайкер", в котором они играют пару.

В декабре того же года певица перестала скрывать отношения с блогером. Многие называли роман пары "показухой". Не поверили фанаты Бузовой и в то, что свадебная церемония, которую устроили Ольга и Дава на Мальдивах, была настоящей.

Видео: смотрите выпуск программы "Свадьба и развод" об Ольге Бузовой

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