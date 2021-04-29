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В ТиНАО продлили работу выездных бригад вакцинации от коронавируса

15:54
  • четверг
  • 29 апреля 2021

Сделать прививку можно по пути на дачу

В ТиНАО продлили работу выездных бригад вакцинации от коронавирусной инфекцией. Такое решение было принято в связи с большим спросом на процедуры, заявили в пресс-службе комплекса социального развития Москвы.

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"В ТиНАО продлена работа 15 выездных бригад вакцинации от коронавирусной инфекции, работающих на базе медучреждений амбулаторного звена. Это повысит доступность вакцинации - как для постоянных жителей ТиНАО в силу большой протяженности территории и удаленности от других пунктов вакцинации, так и для тех, кто собирается провести майские праздники и выходные на даче. Именно в этих округах сосредоточено большое количество дачных участков. Как результат - москвичи смогут сделать прививку недалеко от дома или места отдыха без предварительной записи в любой удобный день с 8:00 до 20:00. В майские праздничные дни выездные бригады работают по обычному графику", - отметили в пресс-службе.

Также была изменена технология работы выездных бригад, расположенных в 11 торговых центрах на выездах из столицы. Теперь после инъекции первым компонентом вакцины можно записаться на второй прием в тот же торговый центр или же в один из 100 пунктов вакцинации на базе столичных поликлиник.

"Таким образом, по пути, например, на дачу, москвичи смогут сделать первую прививку, а уже по возвращении с майских праздников - в медучреждении около дома или работы", - сказано в сообщении.

В Москве бесплатно сделать прививку от коронавируса может любой желающий старше 18 лет в одном из 100 пунктов на базе городских поликлиник. Без записи пройти вакцинацию можно в популярных общественных местах, где работают выездные бригады.

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