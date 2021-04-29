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Собянин объявил об интеграции МЭШ с независимыми платформами онлайн-образования

15:45
  • четверг
  • 29 апреля 2021

Там уже размещены материалы известных производителей

Московская электронная школа будет интегрирована с независимыми платформами онлайн-образования. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, новый тип контента появится уже к следующему учебному году.

"Последний год мы посвятили тому, чтобы систематизировать процессы, обозначить четко темы, разбить на темы, разбить на уроки и дальше подгружать уже образовательный контент: и учебники, и отдельные образовательные пособия, и так далее, чтобы было удобно для учителей и для учащихся. И мы долго очень рассуждали на тему того, что лучше: государственная образовательная система или коммерческие разработки. Мы решили платформу свою сделать чисто государственной, которой мы полностью управляем и администрируем. А вот сервисы подгружать уже коммерческие, те, которые находят признание на рынке, и не нами признание, а потребителями, для того чтобы у московских школьников была возможность пользоваться материалами не только теми, которые мы разрабатываем внутри своей системы, но и вне", - сказал Собянин.

Мэр сообщил, что в МЭШ уже размещены образовательные материалы известных производителей.

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