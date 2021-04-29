Песков высказался о марше в честь дивизии СС "Галичина" в Киеве

Вопрос – насколько президент Украины контролирует вооруженные силы страны

В Кремле задаются вопросом – насколько президент Украины Владимир Зеленский свободен от давления националистов и способен контролировать вооруженные силы страны? Радикалы не скрывают, что могут в любой момент возобновить боевые действия в Донбассе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Вопрос: насколько президент Зеленский контролирует эти вооруженные силы Украины и насколько президент Зеленский свободен от влияния и давления тех людей, которые выходят на Украине - в Киеве, если я не ошибаюсь, - на демонстрацию в поддержку бригады СС "Галичина", - сказал Песков в эфире Первого канала.

По словам Пескова, большой вопрос – может ли президент Зеленский оградить вооруженные силы Украины от влияния националистов и экстремистов. К сожалению, точного ответа на этот вопрос нет, заключил представитель Кремля.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram