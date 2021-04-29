ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Песков высказался о марше в честь дивизии СС "Галичина" в Киеве

15:38
  • четверг
  • 29 апреля 2021

Вопрос – насколько президент Украины контролирует вооруженные силы страны

В Кремле задаются вопросом – насколько президент Украины Владимир Зеленский свободен от давления националистов и способен контролировать вооруженные силы страны? Радикалы не скрывают, что могут в любой момент возобновить боевые действия в Донбассе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков дал совет администрации Байдена

"Вопрос: насколько президент Зеленский контролирует эти вооруженные силы Украины и насколько президент Зеленский свободен от влияния и давления тех людей, которые выходят на Украине - в Киеве, если я не ошибаюсь, - на демонстрацию в поддержку бригады СС "Галичина", - сказал Песков в эфире Первого канала.

По словам Пескова, большой вопрос – может ли президент Зеленский оградить вооруженные силы Украины от влияния националистов и экстремистов. К сожалению, точного ответа на этот вопрос нет, заключил представитель Кремля.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Украинские радикалы
Украинские радикалы
Марш националистов в Киеве
Марш националистов в Киеве
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.