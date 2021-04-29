Попова предупредила о возможном осеннем всплеске коронавируса

COVID-19 приобретает признаки сезонного заболевания

Ситуация с коронавирусом в России может осложниться осенью. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, COVID-19 приобретает признаки сезонного заболевания – со всеми сопутствующими характеристиками.

"Инфекция приобретает признаки сезонного заболевания, поэтому к осени мы предполагаем возможное осложнение ситуации. Чтобы это не случилось раньше, нужно соблюдать все требования", - заявила Попова журналистам.

Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что ситуация с коронавирусом в России сейчас находится в достаточно хрупком равновесии. Попова призвала россиян носить маски, а предстоящие майские праздники провести в кругу семьи – лучше на свежем воздухе. Если выполнить эти требования, то через 10-14 дней можно ожидать дальнейшего снижения заболеваемости, передает ТАСС.

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