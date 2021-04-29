Суд вынес приговор главе центра "Феникс" по делу о смерти Марьянова

Актер скончался в октябре 2017 года

Директор подмосковного реабилитационного центра "Феникс" Оксана Богданова получила три года условно по делу о смерти актера Дмитрия Марьянова. Решение в четверг вынес Лобненский городской суд Подмосковья, передает ТАСС.

Также частично удовлетворен иск о возмещении морального вреда на сумму 1 миллион рублей. Обвинение просило о трех годах реального срока, подсудимую признали виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека.

Дмитрий Марьянов умер в октябре 2017 года в возрасте 47 лет. У него разорвалась стенка левой общей подвздошной вены. Произошло это в центре "Феникс", где актер лечился от алкоголизма. По версии следствия, Марьянова можно было спасти, если бы ему вовремя вызвали скорую.

Богданова во время процесса не признала себя виновной, заявив, что актер умер по естественным причинам - центр якобы не был уведомлен о хронических заболеваниях артиста.

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