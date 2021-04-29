Регулятор ЕС получил 11 сообщений о тромбозе после вакцины Pfizer

И два - об аналогичных случаях после применения Moderna

Как сообщил в четверг информационный портал EFE, после вакцинации препаратом американо-германского консорциума фирм Pfizer - BioNTech Европейское агентство лекарственных средств получило сообщения об 11 случаях тромбообразования.

Кроме того, в ЕМА поступила данные о двух случаях тромбоза после использования вакцины американской компании Moderna.

Источник портала рассказал, что пока регулятор не намерен вести специальное расследование - цифры считают незначительными, но наблюдение за прошедшими вакцинацию продолжится.

На сегодняшний день в Евросоюзе одобрение получили четыре препарата для профилактики коронавирусной инфекции. Это BioNTech - Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson.

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