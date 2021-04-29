Актрису Светличную выписали из больницы

Московские врачи наблюдали за состоянием артистки несколько дней
Актрису Светлану Светличную выписали из клинической больницы имени С. С. Юдина в Москве. Об этом агентству РИА Новости сообщили в медучреждении.
27 апреля врачи ГКБ сообщили о госпитализации заслуженной артистки РСФСР. Причины госпитализации в медучреждении раскрывать не стали.
Ранее ряд СМИ сообщали о подозрении на инсульт у актрисы. При этом близкие артистки отказались подтверждать эти данные.
Светлане Светличной 80 лет. Она известна своими ролями в фильмах "Семнадцать мгновений весны", "Бриллиантовая рука", "Место встречи изменить нельзя" и других.
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