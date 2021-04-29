Индия начнет вакцинацию "Спутником V" с 1 мая

Уже неделю рост числа заболевших в стране является самым высоким в мире

Посол Индии в Москве Бала Венкатеш Варма сообщил, что его страна начнет вакцинацию разработанным в центре имени Гамалеи препаратом для профилактики коронавируса "Спутник V" 1 мая.

"1 мая мы начнем в рамках нашего национальной всеобщей программы вакцинации использовать "Спутник V" в несколько фаз. Мы рассчитываем, что это внесет существенный вклад в усилия Индии по вакцинации", - приводит слова посла ТАСС.

Сейчас в Индии сложилась критическая ситуация с COVID-19. Уже неделю рост числа заболевших там является самым высоким в мире. Сегодня был поставлен очередной антирекорд - свыше 380 тысяч случаев, а общее число инфицированных превысило 18 миллионов.

В Индии приземлился уже второй самолет МЧС России с гуманитарным грузом. По поручению Владимира Путина в Нью-Дели были отправлены медицинское оборудование, аппараты ИВЛ и лекарства.

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