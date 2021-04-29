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Киргизия заявила о захвате таджикской погранзаставы

16:30
  • четверг
  • 29 апреля 2021

Конфликт на границе двух стран разгорелся днем в четверг

Киргизские пограничники заявили о захвате спецназом таджикской погранзаставы, передает РИА "Новости".
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Конфликт на границе двух стран разгорелся днем в четверг. Там начались перестрелки, поступает информация о как минимум одном погибшем, несколько человек ранены.

В Бишкеке заявили, что причиной обострения стала попытка таджикской стороны установить камеры видеонаблюдения на опорах линии электропередачи. Госкомитет нацбезопасности Таджикистана говорит о подстрекательстве со стороны граждан Киргизии.

СМИ пишут, что к киргизско-таджикской границе с обеих сторон стягиваются дополнительные силы и средства. Сообщается, что в результате минометного обстрела произошло возгорание здания пограничной заставы "Достук" Баткенского пограничного отряда.

Протяженность границы стран составляет около 980 километров, на ней до сих пор располагаются десятки спорных участков, оформившихся после распада СССР.

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