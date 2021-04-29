Собянин обсудил развитие МЭШ с разработчиками образовательного контента

Власти столицы будет предоставлять гранты на поставку профессионального образовательного контента

С этого года правительство столицы будет предоставлять гранты на поставку профессионального образовательного контента. Для удобства учащихся и учителей его внедрят в Московскую электронную школу. Сегодня Сергей Собянин встретился с представителями компаний разработчиков цифровых образовательных материалов.

- Люди ответили, и у меня составлялась такая вот картинка. Это люди, которые летают один раз в год. А это люди, которые боятся летать.

Александр Кирилюк только заканчивает начальную школу, но уже ощущает себя исследователем. С помощью специальной образовательной платформы, к которой подключена его школа, придумал интересный проект.

"Я выбрал тему "Самолет будущего". Мне нужна была информация от людей, чего они хотят в новом самолете", - сказал Александр Кирилюк, ученик 4 класса Международной гимназии Сколково.

Анализ большого количества данных - тренд современности. Умение работать с ними - во многом залог успеха в разных профессиях, считают и педагоги, и разработчики образовательных платформ.

"Если мы у ребенка не вызовем вот эту какую-то познавательную мотивацию, мы потеряем его. То есть он формально отучится, но это не то, что сейчас нужно. Как работать с информацией, как самостоятельно изучать, как работать в команде. Вот это то, чему мы обучаем через проект", - сообщила Татьяна Крупа, президент компании-разработчика электронных образовательных ресурсов.

Этот и еще четыре проекта со следующего учебного года будут доступны на столичной платформе Московская электронная школа. С их разработчиками сегодня встретился Сергей Собянин.

"Как настроение? Всё лучше и лучше? Так всегда, когда начинают с государственными органами работать - там такие перспективы радужные и так далее. Когда начинают погружаться в нашу бюрократическую систему - то настроение резко ухудшается. Ну, я надеюсь, что мы сохраним хорошее настроение при сотрудничестве", - заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Смех смехом, но работа, действительно, предстоит ответственная. Разработчики электронных ресурсов, получившие гранты от столичного правительства, не просто опубликуют свои материалы в МЭШ, им предстоит их интегрировать с конкретными темами учебного плана. Среди новинок - сильный математический проект, в котором более 35 тысяч задач с детализированным решением.

"У нас более 3 тысяч видеоматериалов… Ученик может прямо в задаче вращать фигуру и понять, что же там происходит", - сообщил Алексей Зайцев, генеральный директор компании-разработчика электронных образовательных ресурсов.

Проще станет и учителям. Подробные уроки помогут быстрей и качественней объяснять сложные темы.

"Электронная библиотека Москвы работает как "Википедия" и сегодня грузят туда все: и учителя, и разработчики… Все желающие, кто бы мог присоединиться и дать конкурентный продукт. Мы набрали такую вот гору материалов, в которой сами начали тонуть. Поэтому последний год мы посвятили тому, чтобы систематизировать эти процессы, обозначить чётко темы. И вот сегодня делаем ещё один шаг: отобрали ряд разработчиков с первоклассным образовательным контентом, надеемся, что к следующему учебному году мы запустим", - рассказал Собянин.

Новый контент появится для детей с особенностями развития. Переключиться с обычного урока на инклюзивный учителю будет очень легко. А детям станет гораздо проще заниматься с подсказками и заданиями, разбитыми на несколько этапов.

"Учитель может сразу работать с пятью видами нарушений. Это основная программа. Вплоть до пятой адаптированной программы - это дети с легкой формой умственной отсталости", - сказал Александр Кондаков, генеральный директор компании-разработчика электронных образовательных ресурсов.

Пополнится МЭШ виртуальными лабораториями и практикумами. Обучение ждет и самих учителей. Компании-разработчики будут помогать им максимально эффективно пользоваться новыми сервисами.

Екатерина Гоголева, Валерия Рождественская, Александр Шкарбанов, Владимир Черных, Александр Терентьев, "ТВ Центр".

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