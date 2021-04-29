Депутат Герасимов поставил второй компонент "Спутника V"

Массовая вакцинация поможет выработать коллективный иммунитет

По всей стране продолжается массовая вакцинация от коронавируса. Все больше россиян готовы получить надежную защиту от COVID-19.

Массовая вакцинация поможет выработать коллективный иммунитет. Самый массовый препарат от коронавируса - "Спутник V". Сейчас уже многие получают второй его компонент. Как, например, известный актер и депутат Мосгордумы Евгений Герасимов, передает "ТВ Центр".

"Дорогие друзья, делайте прививку на самом деле - это единственная возможность не заболеть. Поэтому видите - ничего страшного. Я сделал вторую. Готов через несколько дней подтвердить своё состояние и могу рассказать, сколько у меня появится антител. Так что будьте здоровы и делайте прививку", - сообщил депутат Евгений Герасимов.

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