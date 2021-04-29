Песков назвал бесперспективной политику "кнута и пряника" со стороны США

Такое поведение неприменимо по отношению к России

МИД России приветствовал заявление президента США о намерении избегать эскалации в отношениях с Москвой. Однако слова западных партнёров пока явно расходятся с делами. Особенно это касается восточно-европейских союзников США. Москва просто вынуждена отвечать на их недружественные действия. В Кремле заявили - у авантюр против России будут последствия.

Отключить Россию от платежной системы SWIFT, остановить строительство газопровода "Северный поток-2" и заморозить активы нашего бизнеса в Европе. Авторы антироссийской резолюции в Европарламенте - в основном из восточно-европейских стран - не скупятся на угрозы в адрес Москвы. Документ, впрочем, никого ни к чему не обязывает. Решения о санкциях принимаются не евродепутатами. Но сама риторика показательна. Брюссель, как и прежде, считает нормальным одной рукой бить по щеке, а другую протягивать с дружеским рукопожатием.

"Сдерживать, реагировать и сотрудничать - вот наша позиция. Потому что это в наших интересах. Нам нужно поддерживать каналы коммуникации с Москвой. Мы также готовы улучшать наши отношения с правительством России, если оно продемонстрирует реальную заинтересованность", - заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

И это при том, что позиция Москвы всегда была неизменной: диалог на равных. Россия никогда не инициировала введение санкций. Даже если считала поведение партнеров неверным. И вообще довольно сдержанно реагировала на агрессивные выпады в свой адрес. Но, кажется, всему есть предел. Последней каплей здесь стал затеянный Чехией дипломатический скандал. Прага, бездоказательно обвинив Москву во взрывах семилетней давности, высылает десятки российских дипломатов. К ней под надуманным предлогом присоединяются Эстония, Словакия, Литва и Латвия. Теперь, откопав еще более давнюю и сомнительную историю, о высылке сотрудника нашего посольства объявила Болгария. Россия, разумеется, отвечает.

"То, что сейчас творят чехи, как к ним присоединяются болгары, как к ним в рамках этой пресловутой солидарности присоединяются прибалты и другие - мы не будем этого терпеть, и мы этого уже не терпим, и мы четко это демонстрируем. Но главное все-таки - это желание России быть в добрых отношениях. Этот основной посыл президента Владимира Путина почему-то упорно не хотят слышать ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе, ни в европейских столицах", - прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Чтобы четче донести свою позицию до Запада, Россия вынуждена идти на следующий шаг. Правительство по указу президента формирует список "недружественных стран".

"На действия, которые носят либо недружественный характер, либо враждебный характер. Либо явно говорят о каком-то таком неправовом, неравноправном, неадекватном отношении к выстраиванию контактов и связей. На это мы все даем ответ", - заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Сам перечень еще готовится. Но уже известно, что одно из мест в нем отведут для Соединенных Штатов Америки. Ведь нынешнее обострение отношений напрямую связано со сменой власти в Вашингтоне и лично Джо Байденом, который сперва оскорбительно высказывается в адрес Владимира Путина, потом звонит российскому лидеру с предложением о встрече, а уже на следующий день вводит очередные санкции. И все это, оказывается, без злого умысла. Как, запинаясь, накануне заявил американским сенаторам Джо Байден.

"Что касается России. Знаю, что некоторых из вас это тревожит. Но я очень ясно дал понять Путину, что мы не стремимся к эска... эска... эска... простите, эскалации", - заявил президент США Джо Байден.

Кстати, сами США уже давно внесли Россию и Китай в свой список противников. Хоть и продолжают периодически говорить о желании наладить отношения. Такая политика "кнута и пряника", уже отметили в Кремле, не дает своих результатов.

"Определенное пристрастие к политике "кнута и пряника"… имеет место быть. Применимо ли это к России? Ответ очевидный - нет… Подобная линия - позвонить по телефону и сказать, что мы заинтересованы в контактах, но завтра мы объявим новые санкции, - это работать не будет", - заявил Песков в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.

Политика "кнута и пряника" только мешает понять истинные намерения Вашингтона. Поэтому Москва и решила расставить "точки над "и". Делая это не для обострения отношений, отмечают эксперты. А чтобы предупредить новые антироссийские меры.

"При принятии различных политических, экономических решений, конечно, будет учитываться, что политика этих стран является враждебной по отношению к России. И, возможно, будет несколько неприятных сюрпризов для тех политиков, которые особенно усердствуют в русофобии", - сообщил гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин.

При этом список "недружественных государств", как уже отметили в российском МИД, не будет постоянным. Если политика указанной страны в адрес России изменится, то Москва, разумеется, пересмотрит документ.

Екатерина Выскребенцева, "ТВ Центр".

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