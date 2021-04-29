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МИД положительно оценил заявление Байдена о России

16:41
  • четверг
  • 29 апреля 2021

Планы Штатов избегать эскалации можно только приветствовать

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала выступление американского президента Джо Байдена с посланием Конгрессу.
Байден пригрозил России последствиями

"Мы, разумеется, приветствуем в очередной раз заявленное намерение избегать эскалации с Россией, сотрудничать, как было обозначено, когда это в наших общих интересах", - приводит слова спикера внешнеполитического ведомства ТАСС.

Она добавила, что общее впечатление от выступления главы Белого дома все же двойственное.

Во время речи Байден заявил, что Вашингтон и Москва могут сотрудничать, несмотря на острые разногласия, но американская сторона обещает серьезные последствия за "недружественные шаги".

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