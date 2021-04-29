МИД положительно оценил заявление Байдена о России

Планы Штатов избегать эскалации можно только приветствовать
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала выступление американского президента Джо Байдена с посланием Конгрессу.
"Мы, разумеется, приветствуем в очередной раз заявленное намерение избегать эскалации с Россией, сотрудничать, как было обозначено, когда это в наших общих интересах", - приводит слова спикера внешнеполитического ведомства ТАСС.
Она добавила, что общее впечатление от выступления главы Белого дома все же двойственное.
Во время речи Байден заявил, что Вашингтон и Москва могут сотрудничать, несмотря на острые разногласия, но американская сторона обещает серьезные последствия за "недружественные шаги".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram