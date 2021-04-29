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В Москве на семинаре-совещании обсудили профилактику незаконного оборота наркотиков

16:45
  • четверг
  • 29 апреля 2021

Более 59 тысяч попыток доступа к материалам о незаконном наркообороте пресекли в Москве в январе-марте

Более 59 тысяч попыток получить доступ к материалам о незаконном обороте наркотиков заблокировано в столице в I квартале 2021 года, передает АГН "Москва" по итогам прошедшего в  четверг семинара-совещания о профилактике незаконного оборота наркотиков.

"В целях оздоровления ситуации аппаратом антинаркотической комиссии в Москве реализуется комплекс мер, среди которых абсолютным ноу-хау является контент-фильтрация информации, которую просматривают учащиеся и другие лица (учительский состав, охранники и так далее) с компьютеров, находящихся в общеобразовательных учреждениях", - сообщили в пресс-службе Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.

В столице также продолжается практика медицинского тестирования школьников на предмет употребления ими наркотиков.

"В 2020 году профилактические медицинские осмотры прошли почти 74 тысячи обучающихся. По результатам подтверждающего химико-токсикологического исследования выявлено 17 наркопотребителей (в 2019 году - 52). Со всеми выявленными наркопотребителями проведена индивидуальная мотивационная работа специалистов-наркологов по изменению дезадаптивных форм поведения", - добавили в пресс-службе департамента.

Кроме того, в Москве создана уникальная система общественных пунктов охраны правопорядка (ОПОП).

"Представители ОПОП на сегодня являются "мостиком" между правоохранительными органами и гражданами с активной жизненной позицией. Полученная общественниками информация в сфере незаконного оборота наркотиков в обязательном порядке проверяется соответствующими службами полиции", - говорится в сообщении.

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