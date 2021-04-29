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Франция может возобновить прием туристов уже в июне

16:57
  • четверг
  • 29 апреля 2021

При условии наличия у путешественников санитарного сертификата

Как сообщила газета Nice Matin, власти Франции рассматривают возможность вновь начать принимать в стране иностранных туристов с 9 июня.
Италия возобновит прием российских туристов летом

Ссылается издание на заявление президента Эмманюэля Макрона, которое тот сделал накануне для региональной прессы.

Уточняется, что всем путешественникам придется предъявлять санитарный сертификат.

Франция закрыла границы для иностранных туристов в марте 2020 года. Согласно актуальным данным, всего в стране COVID-19 заболели более 5,5 миллионов человек, летальным исходом завершились 104 тысячи случаев.

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