Франция может возобновить прием туристов уже в июне

При условии наличия у путешественников санитарного сертификата

Как сообщила газета Nice Matin, власти Франции рассматривают возможность вновь начать принимать в стране иностранных туристов с 9 июня.

Ссылается издание на заявление президента Эмманюэля Макрона, которое тот сделал накануне для региональной прессы.

Уточняется, что всем путешественникам придется предъявлять санитарный сертификат.

Франция закрыла границы для иностранных туристов в марте 2020 года. Согласно актуальным данным, всего в стране COVID-19 заболели более 5,5 миллионов человек, летальным исходом завершились 104 тысячи случаев.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram