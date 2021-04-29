ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Понял, что теряю бдительность": Михалков вакцинировался от COVID-19

17:06
  • четверг
  • 29 апреля 2021

75-летний режиссер чувствует себя нормально

Режиссер Никита Михалков вакцинировался от коронавируса. В настоящее время ему сделали первый укол из двух необходимых.75-летний артист хорошо перенес прививку.

Шахназаров поспорил с Михалковым о гонорарах актеров
"Это выбранная тактика": Никита Михалков - об оскорблении ветеранов и санкциях
"Неприкрытое хамство": Михалков прокомментировал оскорбление ветерана

"Вроде пока все слава богу. Я должен через три недели сделать второй укол. Я только привился, результата пока не знаю", - рассказал он в четверг.

По его словам, подцепить вирус можно где угодно, поэтому он и принял решение пройти вакцинацию.

"Я вакцинировался, потому что понял, что теряю бдительность: хожу, общаюсь. Я стал ловить себя на том, что забыл маску. Где тебя бахнет – бог его знает где. А раз так, то нужно вакцинироваться", - сказал 75-летний Михалков (цитата по РИА Новости).

В мае прошлого года Михалков в выпуске "Бесогон-ТВ" под названием "У кого в кармане государство?" сообщил о проекте Гейтса по чипизированию и уничтожению людей под видом вакцинации. Телеканал "Россия 24" снял повтор этого выпуска с эфира. Михалков назвал это цензурой.

Видео: Путин и Михалков выпили в прямом эфире

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Никита Михалков
Никита Михалков
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.