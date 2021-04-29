"Понял, что теряю бдительность": Михалков вакцинировался от COVID-19

75-летний режиссер чувствует себя нормально

Режиссер Никита Михалков вакцинировался от коронавируса. В настоящее время ему сделали первый укол из двух необходимых.75-летний артист хорошо перенес прививку.

"Вроде пока все слава богу. Я должен через три недели сделать второй укол. Я только привился, результата пока не знаю", - рассказал он в четверг.

По его словам, подцепить вирус можно где угодно, поэтому он и принял решение пройти вакцинацию.

"Я вакцинировался, потому что понял, что теряю бдительность: хожу, общаюсь. Я стал ловить себя на том, что забыл маску. Где тебя бахнет – бог его знает где. А раз так, то нужно вакцинироваться", - сказал 75-летний Михалков (цитата по РИА Новости).

В мае прошлого года Михалков в выпуске "Бесогон-ТВ" под названием "У кого в кармане государство?" сообщил о проекте Гейтса по чипизированию и уничтожению людей под видом вакцинации. Телеканал "Россия 24" снял повтор этого выпуска с эфира. Михалков назвал это цензурой.

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