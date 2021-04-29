Захарова ответила на призывы Зеленского изменить "нормандский формат"

Киев упорно саботирует минские соглашения

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что нормандский формат следует модифицировать.

"Их трудно расценивать иначе, как подтверждение того, что отказ от минских соглашений теперь становится не личным мнением отдельных руководящих представителей Украины", - цитирует спикера внешнеполитического ведомства ТАСС.

Подобные высказывания, продолжила она, вызывают тревогу, и это с учетом того, что Киев и так упорно саботирует выполнение договоренностей по Донбассу.

Как добавила Захарова, несмотря на уловки Киева, Запад должен поддержать безальтернативность "Минска-2".

Ранее в интервью Зеленский заявил, что не будет вести переговоры с представителями самопровозглашенных республик Донбасса, а для урегулирования конфликта следует расширить нормандский формат, подключив к нему Соединенные Штаты, Канаду и Великобританию.

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