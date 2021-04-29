Создатели "Спутника V" подадут в суд на регулятор Бразилии

За распространение ложной информации о вакцине

В официальном Twitter-аккаунте разработанной в российском центре имени Гамалеи вакцины от коронавируса "Спутник V" появилось сообщение о том, что создатели препарата намерены подать в суд на бразильское Национальное агентство по санитарному надзору Anvisa.

"Мы намерены инициировать в Бразилии судебное разбирательство по делу о диффамации против Anvisa за умышленное распространение ложной и неточной информации", - сказано в сообщении.

27 апреля Anvisa не разрешило импорт и использование в стране российского препарата. Как после этого отметили разработчики, ситуация имеет политический окрас - и не имеет ничего общего с доступом к информации о вакцине или наукой.

В Кремле также отреагировали на ситуацию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что если бразильской стороне не хватает каких-то данных, они будут предоставлены.

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