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Создатели "Спутника V" подадут в суд на регулятор Бразилии

17:24
  • четверг
  • 29 апреля 2021

За распространение ложной информации о вакцине

В официальном Twitter-аккаунте разработанной в российском центре имени Гамалеи вакцины от коронавируса "Спутник V" появилось сообщение о том, что создатели препарата намерены подать в суд на бразильское Национальное агентство по санитарному надзору Anvisa.
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"Мы намерены инициировать в Бразилии судебное разбирательство по делу о диффамации против Anvisa за умышленное распространение ложной и неточной информации", - сказано в сообщении.

27 апреля Anvisa не разрешило импорт и использование в стране российского препарата. Как после этого отметили разработчики, ситуация имеет политический окрас - и не имеет ничего общего с доступом к информации о вакцине или наукой.

В Кремле также отреагировали на ситуацию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что если бразильской стороне не хватает каких-то данных, они будут предоставлены.

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