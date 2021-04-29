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В "Газпроме" высказались о завершении строительства "Северного потока - 2"

17:36
  • четверг
  • 29 апреля 2021

Названы факторы окончания морского участка

Заместитель председателя правления "Газпрома" Елена Бурмистрова рассказала, от каких факторов зависят сроки завершения строительства всего морского участка "Северного потока - 2".
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"Погодные условия, период проведения работ и так далее. Все работы выполняются в полном соответствии с выданными разрешениями", - приводит слова Бурмистровой ТАСС.

Она добавила, что реализация проекта продолжается вопреки санкционному давлению.

Ранее в четверг тему "Северного потока - 2" в своем выступлении перед представителями деловых кругов Франции затронул Владимир Путин.

"Мы знаем, что вокруг него много политических спекуляций, но это чисто экономический проект, не имеющий общего с политической конъюнктурой сегодняшнего дня", - сказал российский президент.

"Северный поток - 2" предполагает создание двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России до Германии через Балтийское море. Активным противником проекта выступают Соединенные Штаты.

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