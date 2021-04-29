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Европарламент принял резолюцию по России. Главное

18:04
  • четверг
  • 29 апреля 2021

Угрозы отключения от SWIFT и призывы остановить "Северный поток - 2"

В четверг Европарламент принял резолюцию по России - в ней содержится ряд призывов к Москве, а также описаны возможные действия Евросоюза в ее отношении, если будут зафиксированы "нарушения", передает ТАСС.
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Евродепутаты призывают Россию "вывести войска из Донбасса и вернуть Украине контроль над Автономной Республикой Крым и Севастополем". Также указана необходимость выполнять минские соглашения, участвовать в нормандском процессе и трехсторонней контактной группе.

Россия, утвердил Европарламент, должна "гарантировать свободу судоходства и транзита через международный пролив к портам Азовского моря".

Европейский парламент, помимо прочего, требует от Евросоюза сократить зависимость от России в сфере энергетики. Страны - члены Евросоюза должны остановить завершение строительства "Северного потока - 2" и прекратить строительство Росатомом атомных электростанций.

Как сказано в документе, если Россия начнет "вторжение" на Украину, импорт нефти и газа должен быть немедленно прекращен, при этом Россию следует исключить из платежной системы SWIFT, "все активы российских олигархов должны быть заморожены".

За резолюцию проголосовали 548 человек - за, 25 - против и 113 воздержались. Касающиеся внешней политики и политики безопасности резолюции Европарламента носят только рекомендательный характер.

В Кремле неоднократно обращали внимание Запада на то, что Россия не является участником конфликта в Донбассе - это внутреннее дело Украины и самопровозглашенных республик. Что касается Крыма, то, как много раз отмечал Владимир Путин, после референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией, эта тема закрыта. 

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