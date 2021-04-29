Опрос показал, сколько россиян работают сверхурочно

Если верить ВЦИОМ, почти половина
Руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов привел статистику, показывающую, какое количество работающих россиян трудятся больше 40 часов в неделю.
"49% россиян заявили о том, что они работают больше 40 часов в неделю. При этом среди мужчин этот показатель составил 58%, среди женщин - 38%", - приводит слова Мамонова РИА "Новости".
37% работающих рассказали, что трудятся примерно 40 часов в неделю.
76% согласились перерабатывать при условии, что будут получать дополнительные деньги. Только 20% отметили, что не хотят трудиться сверхурочно ни при каких условиях.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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