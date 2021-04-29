Киргизия и Таджикистан договорились о прекращении огня

На границе двух стран разгорелся конфликт

Министерство иностранных дел Киргизии сообщило, что Бишкек и Душанбе договорились о прекращении огня на границе и отводе сил на места прежней дислокации.

"Решение приняли по итогам переговоров министров иностранных дел", - , передает Sputnik Кыргызстан.

Также страны договорились о совместном патрулировании и мониторинге обстановки в приграничной зоне

В среду на баткенском участке границы Киргизии и Таджикистана разгорелся конфликт, была стрельба. Началось всё с того, что представители таджикской стороны пытались установить камеры видеонаблюдения на столбах линии электропередачи.

Минздрав Киргизии сообщил о двух погибших в результате столкновений, 26 человек получили ранения. В Душанбе заявляют о девяти пострадавших, двое из которых получили огнестрельные ранения.

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