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Омбудсмен Москалькова сделала прививку от коронавируса

18:51
  • четверг
  • 29 апреля 2021

Уполномоченный по правам человека вакцинировалась российским препаратом

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сделала прививку для профилактики новой коронавирусной инфекции.

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"Сделала прививку от коронавирусной инфекции. Вакцина, естественно, отечественная", - написала омбудсмен на своей странице в Instagram, сопроводив пост видеозаписью процедуры вакцинации.

Ранее в четверг стало известно о том, прививку от ковида сделал режиссер Никита Михалков. По его словам, он чувствует себя хорошо после перенесенной процедуры.

В России на данный момент зарегистрированы три вакцины от коронавируса - "Спутник V" Центра имени Н. Ф. Гамалеи, "Эпиваккорона" новосибирского центра "Вектор" и "Ковивак" центра имени М. П. Чумакова РАН. 

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