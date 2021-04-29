Минсельхоз предложил ограничить экспорт гречки

Чтобы не допустить резкого колебания цен
В пресс-службе Министерства сельского хозяйства сообщили о предложении ведомства временно ограничить экспорт гречихи и гречневой крупы, передает РИА "Новости".
Как отметили в Минсельхозе, это необходимо, чтобы не допустить резкого колебания цен на внутреннем рынке.
Меры сейчас прорабатываются, нынешние объемы производства позволяют полностью обеспечить потребности населения.
В министерстве также заметили, что на фоне сложившейся мировой конъюнктуры с ноября прошлого года отмечается увеличение экспорта российской гречихи в ряд стран-импортеров. Для повышения уровня самообеспеченности, уточнили в Минсельхозе, планируется в этом году расширить посевные площади.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram