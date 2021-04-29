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Россия подала заявку на проведение "Экспо-2030"

19:39
  • четверг
  • 29 апреля 2021

Это крупнейшая международная выставка

Международное бюро выставок сообщило о получении от России заявки на проведение в Москве в 2030 году Всемирной выставки, передает РИА "Новости".
Сергей Собянин и Елена Гагарина открыли выставку "Первый" в Музее космонавтики

Уточняется, что генсеку BIE Дмитрию Керкенцесу передали письмо российского премьер-министра Михаила Мишустина. Сделали это посол России во Франции Алексей Мешков и замминистра промышленности и торговли Алексей Груздев.

Экспо - крупнейшая международная выставка, участвуют в ней свыше 170 стран, показывающие каждые пять лет достижения в области техники, науки и искусства.

Ранее глава московского департамента развития новых территорий Владимир Жидкин упоминал, что городские власти изучают идею проведения "Экспо-2030" недалеко от аэропорта Внуково.

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