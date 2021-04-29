Жители дома выиграли "войну" с УК при поддержке журналиста Евгения Попова

Москвичи больше года добивались смены недобросовестной управляющей компании

Тележурналист Евгений Попов помог жителям дома в Москве, которые больше года добивались смены недобросовестной управляющей компании.

Поставить точку в "войне" между жильцами дома №134 на Ленинском проспекте и сотрудниками УК "Коммунальный сервис" удалось в том числе благодаря тому, что Попов активно отстаивал в органах власти интересы горожан.

"Это не просто победа жильцов одного дома – создан прецедент. В России сотни тысяч жителей страдают от воровства и хамства управляющих компаний. При этом считается, что сменить подрядчика по выполнению коммунальных работ практически невозможно. И россияне из своего кармана оплачивают некачественные услуги, а порой и просто бездействие коммунальщиков, которые наняты для решения конкретных проблем. Сегодня вместе с жильцами дома №134 по Ленинскому проспекту мы продемонстрировали, что можно и нужно бороться за свои права", - заявил Попов.

С конца апреля за решением коммунальных вопросов владельцы квартир будут обращаться в ГБУ "Жилищник".

"Мы победили! Утром получил финальный документ. С сегодняшнего дня прежняя УК не имеет отношения к дому. Жители встретили это решение аплодисментами, и я их понимаю. Убедился, что в Москве нет такой проблемы, которую невозможно решить, если она беспокоит жителей. Это прекрасный пример формирования гражданского общества", - написал журналист в воем блоге в Instagram.

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