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Москвичам рекомендовали побыть дома во время длинных майских праздников

20:01
  • четверг
  • 29 апреля 2021

Необходимо ограничить посещение массовых мероприятий, сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора

Санитарные власти рекомендовали москвичам во время длинных майских праздников - с 1 по 10 мая – по возможности не выходить из дома.

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"Управление Роспотребнадзора по городу Москве рекомендует гражданам встретить великие праздники дома, в кругу своих самых близких людей, на протяжении длительных выходных ограничить посещение массовых мероприятий", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

В Роспотребнадзоре также посоветовали гражданам старше 65 лет участвовать в богослужениях в Москве дистанционно или на открытом воздухе, а священникам - носить маски.

23 апреля президент России Владимир Путин подписал указ о длинных майских праздниках. Россияне не будут работать с 1 по 10 мая. "Установить с 4 по 7 мая 2021 года включительно нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы", - говорится в документе.

Ранее столичный оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что в столице за последние сутки выздоровели ещё 1 954 пациента после прохождения лечения от коронавируса. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 989 411. За сутки в Москве подтверждено 3 215 новых случаев заражения, госпитализировано 1 003 человека, скончались 56 пациентов.

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