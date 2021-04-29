В США хотят запретить сигареты с ментолом

Это последний разрешенный в стране ароматизатор

Как сообщает в четверг телеканал CNBC, американское управление по контролю качества продуктов питания и лекарственных препаратов предложит запретить в Соединенных Штатах сигареты с ментолом.

Регулятор таким образом намерен сократить число начинающих курить среди молодежи, рассказала глава FDA Джанет Вудкок. Кроме того, рассчитывают уменьшить число проблем со здоровьем у групп населения с низкими доходами.

Уточняется, что на сегодняшний день ментол - единственный разрешенный в Штатах ароматизатор для сигарет. Согласно данным аналитиков, курит его больше молодежь, бедные и цветное население.

Журналисты отмечают при этом, что предложение вызовет ответную реакцию у табачной индустрии. Те будут сопротивляться и подключат все возможные рычаги давления.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram