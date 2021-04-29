Россия определилась с заменой гимну на ЧМ по хоккею

Играть "Катюшу" не разрешили

Федерация хоккея России сообщила, что на чемпионате мира гимн страны заменят музыкой Чайковского, Международная федерация хоккея утвердила это решение, передает "Интерфакс".

"Сборная России в любом случае будет соблюдать регламент ЧМ", - отметили в ФХР.

Ранее стало известно, что России не разрешили использовать вместо гимна на Олимпиаде и чемпионатах мира песню "Катюша".

В прошлом декабре CAS вынес решение, согласно которому из-за допингового скандала россиянам в течение двух лет запрещено демонстрировать флаг и гимн на Олимпиадах. Чемпионат мира по хоккею пройдет в 2021 году в Риге. Сроки проведения турнира - с 21 мая по 6 июня.

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