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Россия определилась с заменой гимну на ЧМ по хоккею

20:13
  • четверг
  • 29 апреля 2021

Играть "Катюшу" не разрешили

Федерация хоккея России сообщила, что на чемпионате мира гимн страны заменят музыкой Чайковского, Международная федерация хоккея утвердила это решение, передает "Интерфакс".
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"Сборная России в любом случае будет соблюдать регламент ЧМ", - отметили в ФХР.

Ранее стало известно, что России не разрешили использовать вместо гимна на Олимпиаде и чемпионатах мира песню "Катюша".

В прошлом декабре CAS вынес решение, согласно которому из-за допингового скандала россиянам в течение двух лет запрещено демонстрировать флаг и гимн на Олимпиадах. Чемпионат мира по хоккею пройдет в 2021 году в Риге. Сроки проведения турнира - с 21 мая по 6 июня.

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