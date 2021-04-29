Стартовал прием заявок на конкурс детского рисунка "Семья, Родина и Я!"

Заявки принимаются до 12 мая

"Фонд Андрея Первозванного" приглашает детей в возрасте от 6 до 14 лет (включительно) принять участие в конкурсе детского рисунка "Семья, Родина и Я!".

Конкурс проводится в преддверии Дня детей и родительского счастья, который отмечается по инициативе Фонда 1 июня.

Участие в конкурсе открытое и бесплатное. Электронные заявки принимаются до 12 мая 2021 года на сайте по ссылке.

Самый интересный детский рисунок издательство "Марка" напечатает на маркированном конверте и выпустит тиражом 1 000 000 экземпляров. Конверты с работой победителя появятся на прилавках во всех почтовых отделениях страны.

Победитель "Гран При" и победитель в номинации "Приз зрительских симпатий" будут приглашены для интервью в эфир радиостанции "Детское радио".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram